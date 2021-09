Semana do ovo de Bastos acontece em outubro com live, premiações, ações sociais e cursos do SEBRAE

Evento é realizado em comemoração ao dia mundial do OVO

Em seu terceiro ano a Semana do Ovo irá inovar mais uma vez, mudando sua programação para se adequar ao momento de pandemia. Esse é o segundo ano que a organização precisa se adaptar, para realizar o evento e divulgar o ovo. A ideia inicial é levar informações sobre esse alimento para as escolas de diversas cidades da região, mas isso ainda não é possível devido ao coronavírus, por isso foi decidido realizar uma versão online, mas com mais interação do público.

Para esse ano a Semana do Ovo, ganhou um ‘slogan’ diferente que é; — Alimentando quem tem fome. “Criamos esse ‘slogan’, lavando em consideração a importância do ovo na alimentação humana e também porque, queremos fazer deste evento cada vez mais social, algo que ultrapasse os limites do marketing do ovo e coloque comida na mesa de quem tem fome. Sabemos que muitas famílias estão passando necessidade devido à crise causada pela pandemia. O nosso objetivo é reunir todos os estabelecimentos de entrega de comida na cidade de Bastos, para nos ajudar na divulgação do ovo e nos auxiliar no recebimento de 1 kg de alimento. Quem ligar nos estabelecimentos participantes para fazer um pedido, seja ele de um lanche, uma pizza, ou uma marmita, e disser que quer doar 1KG de alimento, poderá ganhar um prêmio instantâneo na hora, e ainda receber brindes e folders da semana do ovo.” Revela Tiago Henrique, consultor de marketing e idealizador do evento.

A programação irá contar com uma live especial, onde vai acontecer um jogo de perguntas e respostas, e quem responder corretamente às perguntas relacionados ao ovo e as curiosidades de Bastos poderá ganhar prêmios instantâneos e em dinheiro. Os participantes do jogo serão selecionados pelas redes sociais e deverão estar devidamente vacinados. O local da filmagem será aberto, respeitando os protocolos de prevenção da Covid 19.

Uma novidade para esse ano é a parceria com o Sebrae que irá trazer uma formação para produtores de ovos e empreendedores da cidade. Marketing, gestão de pessoas e finanças serão alguns dos temas abordados, além de um consultoria especializada no final das formações.

Outro momento importante da semana do ovo será a comercialização de refeições por entidades que atuam no município de Bastos. O grupo de combate ao câncer Anjos da vida está vendendo yakissoba no valor de R$30,00. A Associação de Judô — Marmita de carnes com Oniguiri, também por R$30,00. A Escola de Língua Japonesa da Acenba — Associação cultural e esportiva Nikkey de Bastos está comercializando Frango crocante (Karaague) e omelete por R$29,90 e A APAE – Associação de pais e amigos dos excepcionais está vendendo X- EGG com batata e bebida por R$20,00. A entrega acontecerá no sistema Drive – thru na frente da Escola São José na Rua Almirante Alexandrino, conhecida como rua da feira, no dia 11 de outubro a partir das 18h. Cada pessoa que comprar uma refeição estará concorrendo a prêmios. “Essa foi uma forma que encontramos para prestigiar as entidades do município que já estão a quase dois anos sem eventos para poder levantar recursos.” Enfatiza Tiago.

Um ponto alto da semana do ovo é a produção de vídeos de receitas vinculados na internet. O Professor Claudio Yoshida, estará ensinando a receita de yakimeshi e de pudim de ovo. No ano passado ele ensinou a receita do omelete da Escola São José, e o vídeo alcançou quase 10 mil pessoas na região. “Para nós um evento como esse é muito importante, traz em evidência um alimento produzido aqui na nossa terra e mostra para as pessoas o bem que ele faz para a saúde.” Afirma o Professor Claudio. Que também é presidente da Acenba — Associação cultural e esportiva Nikkey de Bastos.

Outro entusiasta da semana do ovo é o avicultor e presidente da APROBARE – Associação de produtores de ovos de Bastos e Região, Sérgio Kakimoto, que além de patrocinar o evento, também participa ensinando receitas. “Estamos vivendo um momento difícil na produção de ovos, e eventos como esse traz um ânimo para o produtor, e aquece o mercado, mostrando para o consumidor a importância de comer ovos”. Destaca.

A Semana do ovo acontece do dia 01 a 12 de outubro, tendo o OVO como a sua maior estrela. As ações ocorrerão na página oficial no Facebook – Semana do ovo Bastos, no instagram: Superovooficial e no site: superovo.com.br, além de contar com o importante apoio da imprensa local e regional, que exercem papel fundamental na divulgação da mensagem do evento. A sua realização só será possível por meio do apoio de indústrias produtoras de ovos e de empresas ligadas ao setor produtivo, além de parceiros que se simpatizam com a divulgação do ovo e sua cadeia produtiva.