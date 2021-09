Homem é encontrado morto com corte no pescoço, dois suspeitos foram presos

Um homem, de 42 anos, foi encontrado morto com um corte no pescoço na noite deste sábado (11), em uma construção abandonada, em Dracena. Dois indivíduos, de 31 e 48 anos, foram presos suspeitos de cometerem o crime.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar recebeu uma informação sobre o encontro de um cadáver. O local, onde estava o corpo, é a construção de um shopping, que está abandonada. O homem foi localizado no chão do terceiro andar.

Segundo a ocorrência, a vítima estava com um corte no pescoço e todo ensanguentado.

A polícia recebeu denúncias sobre a suspeita de dois homens terem cometido o assassinato. Após diligências, os indivíduos foram encontrados.

Um deles, conforme o BO, alegou que estava no horário e no local do crime, porém, negou a participação com a morte da vítima, dizendo que estavam consumindo droga.

De acordo com a polícia, nada foi encontrado com os suspeitos que poderia ter sido usado como objeto do crime.

Os suspeitos foram presos temporariamente por 30 dias.