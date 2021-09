Polícia Rodoviária faz grande apreensão de pasta base de cocaína na SP-294

A Polícia Militar Rodoviária – Base Operacional de Adamantina prendeu um homem de 25 anos de idade por volta das 13h45 deste domingo (12) no km 590 + 100 metros da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294).

Segundo informações obtidas pelo jornalismo do jornal e site Folha Regional junto à Polícia Militar Rodoviária de Adamantina, com o Cabo PM Lourenço, a ação que envolveu os policiais rodoviários que atuavam na fiscalização com vistas ao tráfico de entorpecentes e outros ilícitos pela rodovia com o empenho do Comando de Grupo Patrulha de Presidente Prudente (CGP) e a equipe presente na Base Operacional, foi desencadeada dentro da operação “Paz e Proteção”.

Durante o levantamento de informações, as equipes obtiveram êxito em localizar e abordar o caminhão VW 23.220 com placas de Campo Grande / MS, que fazia o itinerário com destino à Marília.

O motorista juntamente com o veículo foi conduzido para a Base Operacional de Adamantina onde durante a vistoria minuciosa, foi localizada grande quantidade de tabletes de pasta base de cocaína que estava escondida dentro dos quatro pneus do truck.



Diante dos fatos, o homem que é morador de Campo Grande / MS, recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia da Polícia Federal de Marília onde a ocorrência foi apresentada. O caminhão e a droga foram apreendidos.

A pesagem e da droga e contagem dos tabletes está sendo realizada na Polícia Federal.



Vale destacar o empenho dos policiais rodoviários em mais essa ocorrência que resultou na apreensão de grande quantidade de entorpecente que abasteceria fortemente o tráfico de drogas na região.

ASSISTA AO VÍDEO DESTA OCORRÊNCIA