FLÓRIDA: Prefeito assina convênio com o Estado para Programa Rotas Rurais

Em solenidade realizada na cidade de Presidente Venceslau no final do mês de agosto, o prefeito Wilson Fróio Júnior, acompanhado dos vereadores Tiago Ribeiro de Souza (presidente da Câmara) e José Donizete Guerlandi (Zé do Ico), além do secretário municipal de Agricultura e Abastecimento Cleber Lima, assinou o convênio com a Secretaria de Agricultura do Governo do Estado aderindo ao Programa Rotas Rurais. A comitiva floridense esteve acompanhada do assessor parlamentar Kleber Bragato, representando o deputado Mauro Bragato.

O evento que contou com a presença do vice-governador e secretário de governo Rodrigo Garcia, do secretário de Agricultura e Abastecimento Itamar Borges, de deputados da região e outros secretários do Governo do Estado marcou também o anúncio de verbas, convênios diversos e outras melhorias para a região.

De acordo com o prefeito Fróio, o Programa Rotas Rurais visa o cadastro de estradas pertencentes à área rural dos municípios através de georreferenciamento e será realizado pelo Governo do Estado em parceria com o Google e a Prefeitura de Flórida Paulista.

A iniciativa – além de possibilitar a inserção de dados de localização das estradas rurais e consequentemente facilitar o deslocamento até as propriedades nelas existentes – tem como intuito auxiliar no escoamento da produção agrícola e ainda promover a segurança, mobilidade, preservação ambiental, saneamento e outras melhorias para o campo.

“Com a adesão deste importante programa, teremos como benefício o desenvolvimento rural sustentável, o fortalecimento da agricultura e pecuária no município e a melhoria na qualidade de vida daqueles que moram ou têm propriedades na zona rural”, destacou o prefeito Fróio.