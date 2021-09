Incêndio na Serra de Botucatu queima área de 10 hectares

Os bombeiros trabalharam neste domingo (12) no combate à queimada que atingiu uma área de vegetação na Serra de Botucatu (SP).

O fogo se concentrou às margens da Rodovia Marechal Rondon, atrás da capela de São Cristóvão. De acordo com os bombeiros, o incêndio pode ter começado com as velas que foram colocadas do lado externo de uma mureta e na parte atrás da capela.

As chamas se espalharam rapidamente e atingiram cerca de 10 hectares, uma área equivalente a dez campos de futebol.

Dois helicópteros foram usados para combater as chamas. O fogo foi controlado ainda no domingo e ninguém se feriu.