Pelo segundo ano, Expo Prudente tem programação totalmente virtual, sem shows artísticos

Com câmeras posicionadas no recinto de exposições de Prudente Prudente, as entrevistas são transmitidas ao vivo, em um formato que mescla assuntos técnicos com conteúdo interativo, como música e culinária.

A Expo Prudente virtual possui uma programação de ciclo de palestras com o tema do agronegócio, com foco na capacitação dos produtores rurais e agricultores, incluindo parte gastronômica com receitas.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico (Sedepp) Ana Paula Atayde Setti, mesmo em formato virtual, a Expo Prudente foi mantida para manter a tradição do evento, que tem como foco o fomento ao agronegócio de Presidente Prudente e região.

Segundo a secretária, a programação é realizada em parceria com o Núcleo de Criadores.

“O ciclo de palestras conta com toda parte técnica para os criadores e agricultores, cumprindo com o objetivo da Expo que é fomento do agronegócio”, ressaltou a secretária.

A programação da Expo Prudente é transmitida de forma online do dia 12 ao dia 14 de setembro.

As transmissões ocorrem das 8h às 11h e das 18h às 21h, através de canal do Youtube e do aplicativo TV Brasileira. Confira abaixo a programação: Dia 13/09