Deputado Bragato informa: Governo SP realizará obras de pavimentação da vicinal do Distrito de Ameliópolis ao Rio do Peixe em Presidente Prudente

O deputado Mauro Bragato informa que o Governo do Estado de São Paulo vai realizar obras de a pavimentação do trecho da estrada vicinal “Raimundo Maiolini”, entre o Distrito de Ameliópolis ao Rio do Peixe, beneficiando Presidente Prudente e região. O anúncio será feito pelo governador João Doria, nesta quarta-feira, 14/09, às 10, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo/SP.

A prioridade do programa é recuperar e modernizar as pistas, pavimentando os leitos em terra e melhorando a sinalização e sistema de drenagem.



Na semana em que Prudente completa 104 anos, Bragato comemora essa conquista para a região. “Eu trabalhei muito ao longo dos anos para incluir essa estrada nos programas do Governo do Estado, e agora esse sonho se torna realidade”, destacou.

O parlamentar explica que as vicinais têm papel fundamental para a logística do Estado, pois colaboram para o escoamento agrícola e levam nossa população aos grandes centros urbanos.



“Esse trabalho busca levar melhoria da qualidade de dezenas de vias que cortam o território paulista, facilitando o escoamento da produção, oferecendo segurança para os viajantes e levando desenvolvimento ao interior”, disse.

“Quero agradecer o empenho do governador João Doria, do vice-governador Rodrigo Garcia, e do secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi por essa conquista para a nossa região”, complementou o deputado.