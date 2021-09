Duas pessoas ficam feridas e casa destruída após incêndio

Uma senhora e seu neto, que é uma pessoa portadora de deficiência, sofreram queimaduras consideradas de natureza leve durante incêndio que destruiu a residência onde as vítimas morava. O caso aconteceu na área central de Bastos, na madrugada desta terça-feira, dia 14. As vítimas foram conduzidas para atendimento médico no Pronto Socorro Municipal de Bastos.





Segundo informações, por volta das 04h30 da madrugada de hoje, teve início o incêndio na moradia feita de madeira, que até pode ter sido causado por um curto circuito na rede elétrica. Na residência, localizada na Rua Abel Alves Primo, morava a avó e o neto que sofreram queimaduras consideradas de natureza leve.

Além da residência ter sido toda destruída, a moradora perdeu todos seus pertences que foram consumidos pelo fogo e a senhora precisa de ajuda da população, que pode colaborar com doações diversas.