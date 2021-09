Empresa é multada em mais de R$ 345 mil por destruição de vegetação e derrubada de árvores

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, uma equipe foi até uma fazendo no município atender solicitação do Ministério Público (MP), onde, após vistoria no local, análise de documentações e sobreposição de imagens via satélite, foi possível constatar a supressão de vegetação nativa em área de reserva legal averbada e Área de Preservação Permanente (APP), bem como a derrubada de árvores nativas isoladas, tanto em reserva legal averbada, quanto em APP.