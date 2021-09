MARIÁPOLIS: Vereador busca viabilizar recurso junto ao deputado Mauro Bragato

O vereador Cleber Juliano de Oliveira (Bicudo), do PSDB, no último sábado, fez uma visita ao deputado estadual Mauro Bragato em seu escritório político na cidade de Presidente Prudente. Na oportunidade, o vereador que estava acompanhado pelo assessor parlamentar Kleber Bragato apresentou algumas demandas do município para o deputado Mauro Bragato.

Entre os pedidos apresentados, o vereador entregou oficio solicitando a destinação de recurso financeiro para aquisição de um caminhão pipa para o município. Ressaltou o vereador que o Mariápolis tem apenas um caminhão pipa em situação precária para atendimento da comunidade.

“Com aquisição de um novo caminhão pipa, será de fundamental importância para a realização dos trabalhos, principalmente para o auxílio em queimadas nas áreas rurais”, ressaltou o vereador Bicudo.

O deputado Mauro Bragato se comprometeu em tentar ajudar na obtenção de recurso junto ao Governo do Estado e assim atender ao pedido do vereador.