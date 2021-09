Deputado Bragato informa: Governo SP investirá R$ 47 bilhões em obras públicas em todo o Estado

O deputado Mauro Bragato informa que o Governo do Estado de São Paulo anunciou, nesta quarta-feira, 15/09, o programa Pró SP (www.prosp.sp.gov.br), um programa com estimativa recorde de R$ 47,5 bilhões em investimentos até 2022. O pacote prevê 8 mil obras e geração de 200 mil empregos. Para o próximo ano, o orçamento do Estado prevê investimentos da ordem de R$ 25 bilhões, além de mais R$ 22,5 bilhões que estão sendo ou serão aplicados em 2021.

O Pró SP reúne o maior conjunto de obras do pós-pandemia no Brasil, entre iniciativas públicas e decorrentes de 11 concessões e PPPs (Parcerias Público-Privadas) capitaneadas pela atual administração.

O Governo do Estado publicou nesta quarta-feira a licitação para mais R$ 1 bilhão em obras do programa Novas Estradas Vicinais. Entre elas a pavimentação do trecho da estrada vicinal “Raimundo Maiolini”, entre o Distrito de Ameliópolis ao Rio do Peixe, beneficiando Presidente Prudente e região.

Os valores serão usados para recuperar 456 quilômetros em 54 vias. O Palácio dos Bandeirantes ainda confirmou investimentos de R$ 400 milhões para recuperar 5 mil quilômetros de estradas de terra em todas as regiões do estado.

Somente em obras rodoviárias, o Estado investe R$ 7 bilhões neste ano para recuperar e modernizar 5 mil quilômetros em 430 rodovias. O Governo de São Paulo também reforça o engajamento na gestão municipalista ao firmar 3076 convênios e reservar R$ 1,5 bilhão para obras em parceria com as 645 Prefeituras paulistas.

Para 2022, a previsão do Estado é que sejam liberados R$ 6,5 bilhões para obras de logística e R$ 6 bilhões em mobilidade, além de recursos para projetos específicos das Secretarias Estaduais: R$ 1,7 bilhão em Agricultura e Desenvolvimento Regional; R$ 1,2 bilhão em Segurança Pública e Administração Penitenciária; R$ 1,2 bilhão em Saúde; R$ 1 bilhão para Educação; R$ 700 milhões em Turismo e Desenvolvimento Econômico; e R$ 6 bilhões para as demais áreas.



“São Paulo está voltando a pulsar. Trata-se do maior investimento em obras públicas da história do Estado de São Paulo. Serão mais de oito mil obras em todos os municípios paulistas, gerando cerca de 200 mil empregos”, explicou Bragato.

“Isso é fazer política pública e social. Gerar benefícios e oportunidades para que todos os municípios de São Paulo tenham desenvolvimento e prosperidade”, afirmou o governador do Estado, João Doria.

“São Paulo está de volta porque fez a lição de casa. O Governo do Estado combateu a pandemia, buscou vacinas, fez as reformas necessárias para modernizar e otimizar a gestão em áreas importantes e, agora, recupera a capacidade de investimento”, declarou o vice-governador Rodrigo Garcia.