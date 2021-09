Máscara ao ar livre deve deixar de ser obrigatória até novembro, avalia Queiroga

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prevê o fim da obrigatoriedade de uso de máscara de proteção à Covid-19 ao ar livre até novembro. O anúncio, porém, depende da situação epidemiológica do vírus nos próximos meses. As informações são do Metrópoles .

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem feito pressão para que a máscara deixe de ser obrigatória. Queiroga, no entanto, é pessoalmente favorável ao uso do EPI, mas não por meio de lei.

Segundo o site, Bolsonaro enviou nessa segunda-feira (13) uma mensagem ao ministro com a notícia de que Portugal liberou o uso do equipamento nas ruas.