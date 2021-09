Mergulhadores procuram cabeça de homem esquartejado no Rio Paraná

A Polícia Civil informou que deu início às buscas depois que a mulher, de 63 anos, que foi presa suspeita de cometer o crime, confessar o assassinato e afirmar que teria jogado a cabeça em uma vala, em direção ao rio, próximo ao local onde as outras partes do corpo foram encontradas.

Os trabalhos tiveram início às 8h e foram finalizados por volta das 12h. Conforme informou ao G1 a Polícia Civil, por ora, as buscas foram concluídas no Rio Paraná, que fica na divisa entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e não há previsão de que sejam retomadas.

Relacionamento

A mulher, de 63 anos, moradora de Hortolândia (SP), confessou o crime e alegou que tinha um relacionamento com a vítima, de 43 anos, que morava em Americana (SP), de acordo com informações da Polícia Civil ao G1. As duas cidades ficam na região de Campinas (SP), a mais de 600km de distância de Presidente Epitácio, que está localizada na região de Presidente Prudente (SP), no oeste do Estado de São Paulo.

O delegado Márcio Fiorese, responsável pelas investigações, falou ao G1 que, para matar o homem, a mulher o dopou com remédio, mas não informou qual medicamento foi usado. Depois, deu marretadas na vítima, a cortou nas juntas do corpo com um facão, colocou os pedaços do cadáver em sacos plásticos e os jogou em um barranco à beira do Rio Paraná.

“Ela contou que colocou o remédio em um mamão e o deu para ele comer. Quando ele dormiu, ela deu marretadas e o esquartejou”, acrescentou o delegado.



Fiorese também explicou que ela alegou ter cometido o crime porque estava sendo supostamente coagida pela vítima.