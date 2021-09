Vento forte arranca cobertura do hangar do aeroporto de Dracena

Conforme o administrador do aeroporto, Leonildo Mazini, a cobertura de um dos dois hangares do espaço foi arrancada pela ventania, que durou cerca de 10 segundos. Ela foi arremessada a mais de 100 metros de distância.

No aeroporto não tem aparelho de medição de velocidade do vento, apenas as birutas que mostram a direção do vento.





O administrador do aeroporto trabalha há 40 anos no local e declarou nunca ter visto uma ventania forte e rápida como a registrada nesta terça-feira. Ele disse que o hangar atingido pelo vento é onde são feitas as lavagens das aeronaves agrícolas para descontaminação após o uso para pulverizações de plantações, como por exemplo, plantio de cana-de-açúcar.





No hangar atingido pelo vento, de acordo com o administrador, havia quatro aeronaves estacionadas e, “por sorte, não foram atingidas pelos destroços da cobertura”. Segundo ele, os destroços da cobertura do hangar não foram parar na pista de pouso e decolagem e não houve intercorrências.