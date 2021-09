Acesso de Adamantina a Mariápolis terá obras no pavimento

A SPA 592/294, via secundária da SP-294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros que serve para trajetos intermunicipais na região de Adamantina está inserida no cronograma de intervenções de equipes de obras da Eixo SP Concessionária de Rodovias. Os serviços, alinhados com a ARTESP – Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, seguem até 30 de setembro.

Neste período, a manutenção será executada em pontos pré-definidos na ligação de Adamantina a Mariápolis, entre os quilômetros zero e 18. Nos locais de obras haverá a mobilização da Operação Pare e Siga, modalidade em que o tráfego segue por uma faixa, em sentidos alternados.

Os trechos em obras estarão devidamente sinalizados para a orientação do condutor. A recomendação ao motorista é seguir os comandos dos homens bandeiras e dirigir em velocidade reduzida nestes pontos. As obras poderão ter o cronograma modificado devido a condições climáticas.