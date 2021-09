Chuva de granizo causa estragos em cidade da região

Na tarde desta terça-feira uma forte chuva atingiu parte da cidade de Herculândia.

De acordo com as informações o Bairro Herculândia C foi o mais atingido pela chuva tendo registro de granizo, além dos fortes ventos.

Algumas árvores caíram, e também casas foram parcialmente destelhadas.



A chuva de granizo também atingiu algumas propriedades rurais que produzem mudas.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Tupã, que atende Herculândia não houve nenhuma solicitação de socorro devido a chuva na cidade, apesar dos estragos causados.

A chuva mais forte durou cerca de 10 minutos.