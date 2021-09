FLORA RICA: Vereadores pedem informações sobre gastos com aquisição de peças e manutenção da frota da Prefeitura

Em sessão ordinária da Câmara Municipal de Flora Rica foi apresentado requerimento solicitando ao prefeito municipal que forneça informações sobre as despesas com aquisição de peças e manutenção dos veículos da frota municipal, acompanhadas das respectivas notas fiscais, especificando veículo e peças trocadas desde janeiro/2021 até a data atual.

O requerimento é de autoria dos vereadores Ronie Rodrigues Moreira, Alan Gonçalves Moreira Batista Souza e Marialice Carlos da Silva, sendo aprovado na Câmara Municipal.

Ressaltaram os vereadores que “de acordo com a Constituição, ao Legislativo compete basicamente legislar e fiscalizar os atos do Executivo, sendo que devido às irregularidades ocorridas e apontadas em outros mandatos, estamos solicitando referidas informações, para prestar os devidos esclarecimentos aos munícipes que nos questionam sobre tais despesas, uma vez que as informações lançadas no portal da transparência não especificam detalhadamente os gastos”.