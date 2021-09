Polícia e Defesa Agropecuária interceptam transporte irregular de cavalos

Os equinos haviam saído de uma propriedade rural no município de Presidente Bernardes (SP) e seguiam em um caminhão com destino à cidade de Tacuru (MS), uma viagem de quase 600km.

De acordo com a polícia, a Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo recebeu informações de seu órgão correlato em Mato Grosso do Sul do flagrante de transporte irregular dos animais em um caminhão, que já estava na cidade de Bataguassu (MS).