Motorista fica ferido em capotamento no centro da cidade

Durante o período noturno deste sábado (18), foi registrado um capotamento na Avenida Julia Salles em Tupi Paulista.

Segundo informações divulgadas pela reportagem do site Jorge Zanoni, o condutor teria perdido o controle do veículo que dirigia, atingido um outro carro que estava estacionado e em seguida capotado.

O motorista teve ferimentos aparentemente leves. Os veículos sofreram muitos danos.

Equipe do Corpo de Bombeiros de Dracena, Polícia Militar e Polícia Técnia estiveram no local e irão apontar as causas do acidente.