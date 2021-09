Datafolha: Alckmin lidera disputa por São Paulo; Haddad aparece em segundo

Segundo o Datafolha, o ex-governador de São Paulo tem 26% das intenções de voto. Fernando Haddad, por sua vez, tem 17% das intenções. O terceiro candidato mais cotado pelo Datafolha é o ex-governador Márcio França (PSB), com 15%, seguido por Guilherme Boulos (PSOL) com 11%.

Tarcísio de Freitas (sem partido) e Arthur do Val (Patriota) estão empatados com 4% das intenções de voto. Abraham Weintraub (sem partido) divide a última colocação com Vinicius Poit (Novo), ambos com 1% das intenções. O Datafolha aponta que 17% dos entrevistados responderam que devem votar nulo ou branco.

A pesquisa foi realizada na última semana, ouvindo 2.034 pessoas de 16 anos ou mais em 70 cidades do estado.