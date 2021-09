FLÓRIDA: Governo do Estado anuncia pavimentação da vicinal Prudente/Ameliópolis ao rio do Peixe/Flórida

O deputado Mauro Bragato informou que o Governo do Estado de São Paulo realizará as obras de pavimentação do trecho da estrada vicinal “Raimundo Maiolini” entre o Distrito de Ameliópolis/Presidente Prudente ao rio do Peixe/Flórida Paulista, interligando a região da Alta Sorocabana e Nova Alta Paulista.

O anúncio feito pelo governador João Doria na quartafeira (14), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo contou com a presença do deputado Mauro Bragato e do prefeito de Prudente Ed Thomas.

A obra é esperada há mais de 30 anos e fará a ligação com as duas regiões, num total de 70 quilômetros, encurtando a distância em mais de 30 km.

O trecho sem asfalto é de Ameliópolis (distrito de Presidente Prudente) até a ponte do rio do Peixe (divisa com Flórida Paulista), sendo um total de cerca de 10 km, o restante está tudo pavimentado. Portanto o Governo do Estado com 10 km de asfalto fará uma nova ligação entre as regiões da Alta Sorocabana e Nova Alta Paulista.

A referida obra já foi anunciada por outros governadores, porém nunca saiu do papel e agora o Governo do Estado garante que será executada. O deputado Mauro Bragato comemora essa conquista para a região.

“Eu trabalhei muito ao longo dos anos para incluir essa estrada nos programas do Governo do Estado, e agora esse sonho se torna realidade”, destacou. “Quero agradecer o empenho do governador João Doria, do vice-governador Rodrigo Garcia, e do secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi por essa conquista para a nossa região”, complementou o deputado.