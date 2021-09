INÚBIA PAULISTA: Obras são inauguradas com a presença de secretário de esportes do Estado

Na sexta-feira (27), a Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista realizou a solenidade de inauguração de obras no setor de Esportes.

As inaugurações contaram com a presença do secretário de Esportes do Governo do Estado de São Paulo, Aildo Rodrigues Ferreira, além do prefeito João Arruda e do vice Fernando Rossi e vereadores de Inúbia Paulista.

Na oportunidade foi reinaugurado o Ginásio de Esportes Ismael Aparecido Ferrari que recebeu obras de revitalização, além da reinauguração do Campo de Bocha e Malha Luis Bernardes que também recebeu obras de melhorias e ainda foi inaugurada a construção do Campo Sintético.