JUNQUEIRÓPOLIS: Vem aí a 3° Festa Caipira e 15° encontro de violeiros

A reunião preparatória para organização da 3° Festa Caipira e 15° encontro de violeiros aconteceu na quarta-feira(15/09/21) nas dependências da Diretoria de Educação.

O evento será promovido pelo Clube da Viola com apoio da diretoria de Cultura e prefeitura municipal de Junqueirópolis.

As apresentações deverão acontecer nas dependências do recinto da Aceruva com entrada franca nos dias 29,30 e 31 de Outubro de 2021, com a presença de várias duplas sertanejas, trios e músicos da região.

No local será preparado o completo serviço de bar com destaque para culinária caipira: Porco no tacho, arroz carreteiro, pão com linguiça, espetos, kafta, salgados, bolos, doces, pipocas e bebidas.

Exposição da casa do artesanato de Junqueirópolis, com participação de entidades do município.