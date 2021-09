MARIÁPOLIS: Vereador cobra reabertura da creche municipal com urgência

Em sessão da Câmara Municipal de Mariápolis, o vereador Cleber Juliano de Oliveira (Bicudo) – PSDB apresentou indicação solicitando ao prefeito municipal para que juntamente com as secretarias competentes reabra a creche municipal “Valdemir Magnani”.

Ressaltou o vereador que o não atendimento da creche não mais se justifica. “Todos os setores estão voltando às atividades e ali não deve ser diferente, com os cuidados que se deve ter”, cobrou o vereador.

Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, o vereador Bicudo afirmou que vem sendo procurado por diversas mães que estão precisando trabalhar e não tem com quem deixar as crianças.

“Trata-se de uma situação urgente que a administração municipal tem que resolver, pois está prejudicando diversas famílias”, lamentou.

Finalizando, o vereador pede o empenho do prefeito para resolver a situação. “Pedimos o empenho do chefe do executivo para a volta das atividades da creche municipal para que as famílias também possam retomar sua normalidade”, finalizou.