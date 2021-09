ADAMANTINA: Parque Caldeiras recebe iluminação sustentável

Com o objetivo de oferecer um espaço para a prática de atividades esportivas no período noturno, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento e da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), executou a instalação de 90 luminárias led na pista que tem 1343 metros de comprimento.

A ação é sustentável, porque os postes que foram instalados no espaço contam com placas que fazem a captação de energia solar. Com isso, não é necessário recorrer ao uso da energia elétrica, contribuindo assim para o meio ambiente.

“A medida possibilita oferecer um espaço seguro para quem quer caminhar e/ou correr no período noturno”, afirma o secretário de planejamento, João Vitor Marega.

De acordo com o secretário da SAAMA, Thiago Benetão, semanalmente as equipes da pasta executam a manutenção do parque, fazendo a limpeza, poda das árvores e a roçagem.

“O nosso objetivo com a instalação da iluminação é estimular a prática esportiva da população”, assegura o prefeito Márcio Cardim.

No Parque Caldeiras foi construído ainda um espaço destinado a instalação de food trucks e a estimativa de capacidade é de até 7 trailers.

Relembre

O Parque Caldeiras já ganhou uma pista de caminhada, brinquedos infantis e guarda corpo.

Após a retomada do convênio pela administração atual, a construção de banheiros e vestiários segue em execução e em breve eles serão entregues à população.