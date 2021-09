Concessionária Eixo SP abre vagas em diversas cidades

A concessionária Eixo SP está selecionando profissionais para atuar em 14 cargos, em diferentes níveis de escolaridade, e vagas para 20 cidades.

Conforme a Eventos RH, que faz a seleção dos candidatos, as oportunidades são para os cargos de ajudante de sinalização, almoxarife, auxiliar de frota, mecânico, líder de equipe (CNH D), operador de motosserra e operador de roçadeira.

Ainda para tratorista, analista de planejamento, analista de RH, comprador, supervisor administrativo, técnico de segurança do trabalho.

As cidades mais próximas com vagas são Tupã e Martinópolis. Veja todos os detalhes no site da Eventos RH.