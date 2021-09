SALMOURÃO: Saúde contrata mais um médico para atendimento no Centro de Saúde

Dando continuidade aos investimentos na Saúde, Salmourão conta com novo profissional para atender a população. Após muitos esforços em busca de novos profissionais, o contratado da vez é o clínico geral dr. Fabrício de Carlo Garcia.

O profissional irá atuar no Centro de Saúde, realizando os atendimentos na atenção básica e visitas domiciliares. Dr. Fabrício agradece a prefeita interina Sônia Gabau e a equipe da Secretaria de Saúde pela oportunidade.

“Estou muito feliz em retornar ao município. Recebi vários convites da secretária Luana e agora resolvi aceitar. Agradeço a oportunidade e juntos vamos trabalhar em busca de fazer o melhor à população”, destaca o médico.

A prefeita Sônia Gabau agradece o dr. Fabrício e destaca: “Como já disse anteriormente, o objetivo é garantir o atendimento à população, com uma equipe completa. Estamos muito felizes com a vinda do dr. Fabrício, nosso povo merece”, finaliza Sônia.

O profissional se apresentou na última terça-feira (14) na unidade e para equipe, iniciando o atendimento à população junto a Saúde municipal.