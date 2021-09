Vacina da Pfizer é segura para crianças de 5 a 11 anos, diz farmacêutica

Nesta segunda-feira (20), a farmacêutica Pfizer anunciou que um ensaio da fase 2 mostrou que sua vacina contra a Covid-19 é segura e gerou uma resposta “robusta” de anticorpos em crianças entre 5 e 11 anos. Os dados compilados do estudo serão enviados ao FDA (Food and Drug Administration) dos Estados Unidos para que a autorização de uso emergencial seja emitida em breve.

A pesquisa envolveu 2.268 participantes com idades entre 5 e 11 anos e usou um regime de duas doses da vacina administrada com 21 dias de intervalo. Além disso, foi usada uma dose de 10 microgramas, menor do que a dose usada em pessoas acima de 12 anos, de 30 microgramas.

“A dose de 10 microgramas foi cuidadosamente selecionada como a dose preferida para segurança, tolerabilidade e imunogenicidade em crianças de 5 a 11 anos de idade”, disse a farmacêutica.

Os níveis de anticorpos neutralizantes no sangue foram comparados a um grupo de controle de 16 a 25 anos, que recebeu um regime de duas doses — com a dose de 30 microgramas.

A empresa afirmou que os níveis demonstram uma “forte resposta imunológica neste grupo de crianças um mês após a segunda dose”. “Além disso, a vacina foi bem tolerada, com efeitos colaterais geralmente comparáveis ​​os observados em participantes de 16 a 25 anos de idade”, informou a Pfizer.