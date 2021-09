ARTIGO: O que é o transtorno bipolar e a importância do tratamento

O transtorno bipolar é uma doença psiquiátrica, que causa alterações de humor, episódios depressivos, alternando com episódios de mania. A causa exata do distúrbio bipolar não é conhecida. É considerado um transtorno afetivo porque as pessoas que são acometidas por esse transtorno têm oscilações de humor com frequência, transitando entre alegria exagerada para depressão. Essas mudanças são bruscas, e vem acompanhadas de sintomas psicóticos como alucinação e delírio. E muitas vezes traz prejuízos nos laços sociais, familiar, afetivo entre outros.

O transtorno bipolar é uma desregulação do humor. E a forma como a pessoa interpreta os acontecimentos a sua volta, tem grande influência para sustentar o transtorno.

A realidade externa produz sofrimento no transtorno bipolar, já que a pessoa tem crises explosivas, agitação, e comportamento desproporcional aos estímulos que acontecem no ambiente. Fatores estressores como dinâmica familiar, traumas na infância ou traumas momentâneos, perdas e fator hereditário

O tratamento costuma ser necessário pela vida toda e geralmente envolve uma combinação de medicamentos e psicoterapia.

Os medicamentos servem para estabilizar o humor e a psicoterapia, para aprender a identificar o que mais desregula, afeta e como está o suporte familiar. Nesses episódios de crise maníaca ou depressiva, a sociabilidade da pessoa que tem transtorno bipolar fica prejudicada podendo gerar comportamento agressivo e isolamento.

A doença não tem cura, mas o tratamento pode ajudar a pessoa com transtorno bipolar a manter sua qualidade de vida. O transtorno bipolar é considerado um fator de risco para o comportamento suicida. Por isso, o tratamento deve ser constante. O suporte familiar é de grande importância para manter o paciente em equilíbrio.

