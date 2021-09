Deputado Bragato informa: vice governador Rodrigo Garcia participará do RetomaSP, em Presidente Prudente

Deputado Mauro Bragato informa que o vice-governador Rodrigo Garcia participará da segunda edição do RetomaSP, evento organizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e que acontecerá na próxima sexta-feira, 24/09, às 9h, no Centro Cultural Matarazzo, em Presidente Prudente.

A ação visa ofertar os serviços de qualificação, investimentos, emprego e renda para toda população paulista durante um dia inteiro por meio de estandes instalados no evento. A iniciativa acontece com o apoio da InvestSP, Agência Estadual de Promoção de Investimentos e Competitividade, e a parceria da Prefeitura de Presidente Prudente.

O objetivo do evento é oferecer, em formato de mutirão, diversas opções de serviços à população em situação de vulnerabilidade social e aos investidores locais reunidos em um só local, com intuito de facilitar o acesso. Entre eles:

Mutirão do Emprego (com apoio do Pat)

Poupatempo (serviços digitais)

Banco do Povo

Empreenda Rápido (incluindo Empreenda Mulher)

Cursos Novotec e Via Rápida

Bolsa do Povo (incluindo Bolsa Trabalho, Bolsa Empreendedor, SP Acolhe e Vale Gás)

Serviços JUCESP

Serviços SEBRAE-SP

Serviços Técnicos FDE

IMESC e encaminhamento profissional para PCDs

Crédito no DesenvolveSP

Orientação e ofertas InvestSP

Universidades: Unesp e Univesp

Serviço: RetomaSP

Horário: 9h às 17h.

Local: Centro Cultural Matarazzo – Rua Quintino Bocaiúva 749 – Vila Marcondes, Presidente Prudente

Regras para participação:

• Portar comprovante de vacinação (Físico, via Poupatempo digital ou ConecteSUS);

• Estar de máscara durante todo o tempo;

• Se submeter ao controle de público, protocolos de distanciamento e medição da temperatura;

• Proibido o consumo de alimento dentro do evento