FLORA RICA: Decisão judicial de primeira instância cassa diplomas do prefeito e da vice-prefeita

Segundo nota oficial divulgada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPE-SP) na tarde desta quarta-feira (22), a decisão determina ainda a realização de novas eleições municipais em razão da vacância dos cargos do Poder Executivo.

Ainda de acordo com o MPE-SP, o processo teve origem em notícia de fato eleitoral que apurou a disparidade entre os números de eleitores e de habitantes da cidade, quarta menor do Estado de São Paulo.

“Após indícios de sistemáticas fraudes em registros de domicílios eleitorais, com posterior transporte irregular de eleitores e compra de votos (corrupção eleitoral), a ação de impugnação do mandato proposta pelo Ministério Público Eleitoral também levou à deflagração da Operação Clientela, em conjunto com a Polícia Civil. Na ocasião, houve busca e apreensão de elementos de prova em 13 endereços situados em Flora Rica”, detalhou o MPE-SP.