JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeito Osmar Pinatto conquista o Poupatempo

O anúncio de implantação do Poupatempo em Junqueirópolis será oficializado pelo vice-governador Rodrigo Garcia nesta sexta-feira, 24/09, às 9h, no Centro Cultural Matarazzo, em Presidente Prudente, quando o vice-governador participará da segunda edição do Retoma-SP, evento organizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional.

Sobre a conquista do Poupatempo para Junqueirópolis, o prefeito Osmar Pinatto destacou que a vinda desse órgão, um dos programas mais eficazes implementados pelo governo de São Paulo que simplifica a vida do cidadão, desburocratizando a prestação de serviços públicos, como a emissão de documentos entre outros serviços, será um grande ganho para população local e regional.

Pinatto atribui e agradece a vinda do Poupatempo para Junqueirópolis, ao governador João Dória e vice Rodrigo Garcia, aos deputados estadual Mauro Bragatto(PSDB) e federal Samuel Moreira(PSDB), por mais uma conquista do PDM – Plano de Desenvolvimento Municipal em favor da melhor qualidade de vida dos munícipes.