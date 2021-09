LUCÉLIA: Futsal masculino mirim vence a fase regional dos Jogos Escolares do Estado

Jogando na cidade de Presidente Prudente na tarde desta terça-feira, 21, a equipe de futsal categoria mirim (12, 13 e 14 anos) da Emef Prof. Soledade Domingues Iglesias, comandada pelo professor Thiago Capelo, venceu a equipe de Alvares Machado e conquistou o direito de representar a região de Presidente Prudente na final estadual da competição que acontecerá entre os dias 01 e 06 de outubro, na cidade de Lindóia. O time luceliense venceu a partida pelo placar de 08 a 03.

“Vale ressaltar que o trabalho esportivo dentro das escolas somado ao trabalho da Diretoria de Esportes só geram bons resultados”, disse o diretor de Desporto, Eduardo Fatinanci (Lambari). “ É preciso deixar claro que as competições estão retornando gradativamente, e que seguindo todas as medidas de protocolos estabelecidas vamos finalmente voltando ao normal.

Lambari lembra ainda que um novo planejamento foi feito para que se possa atingir os objetivos, implantando políticas públicas esportivas que tragam eficácia e impacto positivo no município.

“Esse é só o início de longos anos que nossa cidade estará no lugar mais alto do pódio, com a certeza de que tantos outros projetos em parceria com as escolas darão bons frutos. Parabéns aos atletas que representam tão bem o nome da escola, cidade e região”, finalizou Lambari.

Segundo o professor Thiago Capelo, os treinos até a data de embarque, previsto para o dia 30 de setembro, serão reforçados para que a equipe chegue bem na competição e consiga desenvolver um bom trabalho perante fortes nomes do esporte estadual.