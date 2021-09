Mecânico procurado pela justiça é preso com tijolo de droga dentro de ônibus em Flórida Paulista

Na manhã desta quinta-feira (23), no decorrer da Operação Paz e Proteção, a equipe TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da 2ª companhia de Presidente Prudente, realizou a apreensão de 000,098 kg (noventa e oito gramas) de maconha e uma balança de precisão.

O flagrante, decorrente de uma abordagem e fiscalização a ônibus de linha interestadual, que seguia de Campo Grande/MS a São Paulo, ocorreu quando os policiais suspeitaram da atitude do ocupante da poltrona 52, que ficou inquieto e nervoso, com a aproximação dos policiais no interior do coletivo.



Ao vistoriar as bagagens do passageiro que se encontravam no compartimento de carga externo, foi localizado um tijolo de maconha e a balança de precisão, utilizada para pesar a droga.

O indivíduo recebeu voz de prisão em flagrante delito, pelo crime de Tráfico de Droga. Cabe ressaltar que após consultas nos terminais de pesquisas policiais, foi constatado que o indivíduo era procurado pela justiça, pelo mesmo crime (tráfico de droga).

O autor, um homem de 36 anos de idade, mecânico e morador de Campo Grande/MS, permaneceu preso.