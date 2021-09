Casal furta casa de idoso usando criança como “álibi” para evitar abordagens policiais

Na noite de quarta-feira, 22, uma residência na Rua Antônio Morandi fol furtada, sendo levado dois botijões de gás, sendo um cheio e um vazio. O morador do imóvel, um idoso de 76 anos, deficiente fisico, percebeu o crime apenas na manhã seguinte.

Policiais da Força Tática sob comando do Sargento Rogério conseguiram imagens de monitoramento de residências próximas, e puderam identificar que uma mulher com uma criança pequena se aproximou do imóvel, logo em seguida um homem se aproximou. A mulher, que está grávida de 8 meses, pulou o muro da residência e passou para o comparsa do lado de fora os dois botijões de gás.

O homem saiu do local levando os botijões de gás, logo em seguida a mulher sai com a criança. O casal fugiu em direção a Rua Cecilia Alvarenga P. Freire. De posse dessas informações os policiais suspeitaram de um casal com as mesmas características que reside na mencionada via, ambos com passagens criminais.

Chegando na residência alvo o homem foi abordado no portão, sendo que durante entrevista, e ao saber que havia imagens, ele confessou o crime, relatou que sua esposa foi sua cúmplice no delito.

No imóvel foi localizado um dos botijões de gás, e o homem disse ter vendido o outro por R$70,00 e indicou a residência da compradora. Na casa também residiam, além do casal, 3 crianças pequenas.