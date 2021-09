FLÓRIDA: Situação da estrutura de unidade de saúde na Vila Monteiro gera cobrança de vereador

Durante a última sessão ordinária realizada pela Câmara Municipal de Flórida Paulista na segunda-feira (13), o vereador professor Rafael (PV) utilizou a tribuna para expor sua indignação com a atual situação em que se encontra o prédio da Estratégia de Saúde da Família “José Carlos Machado”, localizada na Vila Monteiro.

No telão da Casa de Leis e na transmissão ao vivo pela TV Folha Regional foram expostas fotos tiradas pelo vereador em uma visita realizada recentemente ao local após denúncia de um morador.

As imagens retratam os problemas na estrutura física do prédio que apresenta pisos soltos e faltantes em grande parte da área interna, luminárias queimadas, telhas arrancadas da cobertura e outros danos.

Ainda no uso da tribuna, o vereador destacou que a reforma do local trata-se de um pedido feito desde o início do ano e que até o momento não foi atendido.

Depois de repercutido na sessão, o pedido do vereador será reenviado para a Prefeitura Municipal cobrando providências para o problema. “Isso é uma falta de respeito com a comunidade, uma tristeza ver um local de saúde sendo tratado desta forma.

O risco de uma criança, um idoso ou mesmo um funcionário se machucar é evidente e precisa ser tratado com respeito e atenção”, cobrou o vereador professor Rafael.