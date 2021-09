Idoso de 78 anos é preso após sentença definitiva por violência sexual contra vulnerável

Um idoso de 78 anos foi preso nesta quinta-feira (23) pela Polícia Civil, em Dracena, em cumprimento a mandado de prisão por sentença definitiva, expedida pela 2ª Vara Criminal da Comarca local, por sentença definitiva em razão da condenação pela prática de crime de violência sexual contra pessoa vulnerável.

Em nota à imprensa, a Polícia Civil de Dracena informou que a prisão do homem foi feita por policiais do 1º e 2º DP. A captura do procurado ocorreu em distrito do município, onde o homem residia. O capturado não ofereceu resistência e foi encaminhado ao plantão policial permanente, ficando à disposição da Justiça.

Na nota, a Polícia Civil destaca que a população pode contribuir com informações de indivíduos procurados da Justiça. As informações podem ser encaminhadas por meio do disque-denúncia, o 181, e ou pelo fone (18) 3821 3838. “O sigilo e o anonimato são garantidos”, destaca o comunicado.