IRAPURU: Vereadora questiona Prefeitura sobre cobrança de serviços à população

Em sessão da Câmara Municipal de Irapuru, a vereadora Rosa Cicero (Rosinha), apresentou requerimento com pedido de informações à Prefeitura Municipal.

A vereadora ressaltou que a administração municipal tem cobrado da população pelos serviços das máquinas e caminhões basculantes para a execução de serviços de terraplanagem e entrega de terra.

Desta forma a vereadora está solicitando ao prefeito que envie à Câmara Municipal cópia da lei ou do decreto municipal que regulamentou essas cobranças e que seja informado o valor cobrado pela hora dos serviços realizados com a máquina, bem como do valor cobrado pelo caminhão de terra.

A vereadora informou que o requerimento atende solicitação de diversas pessoas e visa esclarecer sobre a situação da cobrança que vem sendo efetuada pela Prefeitura Municipal.