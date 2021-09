PRIMEIRA VEÍCULOS: o carro dos seus sonhos com condições especiais

Especialista em realizar sonhos, a Primeira Veículos Multimarcas de Flórida Paulista realiza o desejo de seus clientes e ainda oferece condições especiais.

A empresa é líder em compra, venda, troca e financiamentos de veículos que se enquadram em todos os padrões, seja para o passeio, trabalho e até mesmo para a sua empresa.

Sua equipe de consultores de vendas está sempre pronta para lhe oferecer as vantagens que só a Primeira Veículos oferece e ainda garantir o pós-vendas com aquele atendimento especial. “Não basta só vender o veículo, temos que prestar toda a assistência ao cliente e garantir que tudo saia conforme desejado, afinal, trabalhamos realizando sonhos, missão que exercemos com prazer sem igual”, destaca o empresário Wilson Bento.

A Primeira Veículos Multimarcas de Flórida Paulista fica na rua 7, nº. 77. Telefones: (18) 99776-2146 / (18) 99701- 3139 e (18) 3880-0336.