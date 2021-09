Paulistão deixa a Globo e será da Record a partir de 2022

“É com grande satisfação que anunciamos hoje um acordo novo, com uma emissora gigante como é a Record TV. A emissora terá, a partir de 2022, o campeonato líder em audiência no Brasil. Será, sem dúvida, mais um ciclo de sucesso, agora em uma nova casa”, afirma Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

No Paulistão, a Record TV terá exclusividade em TV aberta, e o YouTube será a única plataforma digital aberta a transmitir os jogos. A FPF e a LiveMode, agência responsável pela comercialização dos direitos da competição, seguem negociando com outros parceiros as outras janelas de jogos. O anúncio dos novos contratos deve acontecer nas próximas semanas.