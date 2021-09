Governo de São Paulo anuncia unidade do Poupatempo em Junqueirópolis

Com modelo integrado ao Detran.SP, futuro posto irá beneficiar mais de 20 mil pessoas

O vice-governador do Estado e secretário de Governo, Rodrigo Garcia, anunciou na sexta-feira (24) a implantação do Poupatempo no município de Junqueirópolis. A nova unidade de atendimento para a Região de Presidente Prudente já é a 84ª anunciada pelo plano de expansão do programa, que prevê postos mais compactos e com foco no digital.

“É uma grande alegria levar à população mais um posto do Poupatempo para a Região de Presidente Prudente. O programa segue em constante expansão e, hoje, podemos dizer que Junqueirópolis vai ganhar uma unidade funcional, com serviços do Detran.SP, atendimentos da prefeitura e diversas outras opções incorporadas. Mais facilidade e praticidade juntas em um único local”, ressalta Rodrigo Garcia.

Em formato mais moderno e inteligente, o futuro Poupatempo de Junqueirópolis contará com sistema Balcão Único e atendentes multitarefas. Além disso, terá capacidade para realizar cerca de 130 atendimentos por dia, com investimento de R$ 130 mil pelo Estado.

Até o momento, 14 novas unidades já foram inauguradas com essa estrutura, sendo três delas após abril deste ano, com os novos anúncios feitos pela administração estadual. Os postos ficam nas cidades de Aguaí, Franco da Rocha, Hortolândia, Jales, Lençóis Paulista, Piquete, Salto, Santa Bárbara D’Oeste, Serra Negra, Sumaré, Itatinga, Porto Ferreira, Neves Paulista, além de uma unidade de atendimento na Assembleia Legislativa, na capital paulista.

“O Poupatempo segue cada vez mais próximo da população. E com esse modelo mais moderno, compacto e com foco no digital, as pessoas conseguem ter mais agilidade, eficiência, comodidade e autonomia em seus atendimentos. Isso tudo sem perder o padrão de qualidade do programa”, afirma Murilo Macedo, diretor da Prodesp, empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, responsável pela administração do Poupatempo.

As novas unidades são implantadas por meio de convênio entre Estado e Prefeituras, cabendo aos municípios a participação nas indicações e escolhas dos locais e infraestrutura dos imóveis. A parceria permite ainda a inclusão de serviços municipais nos canais digitais do Poupatempo.

“Com a integração do Detran.SP ao Poupatempo, conseguimos alcançar um novo modelo, enxuto, eficiente e com estrutura inovadora. Nosso intuito é desburocratizar os processos e facilitar sempre mais o acesso dos cidadãos aos serviços públicos”, diz Ernesto Mascellani Neto, Diretor-Presidente do Detran.SP.

Desde o início da gestão, a Prodesp trabalha para ampliar a oferta de serviços digitais do Poupatempo. Atualmente, são mais de 150 opções no portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento. Até o fim de 2021, o objetivo é chegar a 180 serviços digitais, e a mais de 240 em 2022.