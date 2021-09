MARIÁPOLIS: Deputado Bragato informa que o Governo de SP pavimentará a estrada vicinal Mariápolis à Caiabu

O deputado Bragato informa que o Governo do Estado de São Paulo incluiu a estrada vicinal que liga os municípios de Caiabu e Mariápolis no programa de recuperação de estradas vicinais. Bragato fez a articulação política para que a estrada fosse inserida no programa Novas Vicinais, lançado em maio de 2021.

Ele explica que essa rodovia tem papel fundamental para a região, pois colabora para o escoamento agrícola e leva a população aos grandes centros urbanos.

“Esse trabalho busca levar melhoria da qualidade desta via, facilitando o escoamento da produção, oferecendo segurança para os viajantes e levando desenvolvimento aos municípios”, disse Mauro Bragato.