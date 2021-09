Araçatubense é executado com mais de 10 tiros no Paraguai

Rogério Laurete Buosi, 26 anos, que tem família em Araçatuba (SP), foi executado na noite de sábado (25) no distrito de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, divisa com o Brasil. Segundo a imprensa local, os autores do crime deixaram uma folha de papel ao lado do corpo, com a frase “Não robar na frontera”.

De acordo com o que foi divulgado, o corpo foi localizado dentro de uma residência na Fração Villa Ciudad Nueva, no bairro Defensores Del Chaco. A vítima estava num dos quartos e foram constatados pelo menos sete tiros na cabeça, outros três no braço e um na mão esquerda.

Representantes do Ministério Público e do Departamento de Criminalística estiveram no local para a realização de perícia, que recolheu 13 cápsulas de pistola calibre 9 milímetros.

Justiceiros

Segundo o que foi divulgado pela imprensa do Mato Grosso do Sul, que faz divisa com o Paraguai, o crime é atribuído ao grupo autodenominado “Justicieiros de la frontera” . No mês passado outros dois jovens foram executados com 50 disparos de fuzil, também em Pedro Juan Caballero, e ao lado dos corpos foi deixado um bilhete semelhante ao encontrado neste sábado.

A reportagem apurou que a família de Buosi está providenciando o translado e uma empresa funerária de Araçatuba já enviou equipe para trazer o corpo, que deve chegar à cidade na madrugada de segunda-feira (27).