Deputado Bragato informa: Governo SP investirá recursos em 16 hospitais filantrópicos da Alta Paulista

O deputado Mauro Bragato informa que o Governo do Estado de São Paulo lançará um programa de repasses financeiros para 16 Santas Casas e Hospitais Filantrópicos da região da Alta Paulista. O anúncio será feito pelo governador João Doria, nesta quinta-feira, às 15h30 no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Bragato explica que as unidades receberão recursos do programa anunciado pelo Governo para custear suas internações, consultas e exames. “O Governo do Estado está de olho no ‘pós-pandemia’, oferecendo atendimento digno à população da nossa região”, disse.

Veja a relação de instituições contempladas:

Adamantina: Santa Casa de Adamantina

Adamantina: Clínica Nosso Lar de Adamantina

Bastos: Hospital de Bastos

Dracena: Santa Casa de Dracena

Flórida Paulista:Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista

Herculândia: Hospital São José de Herculândia

Junqueirópolis: Santa Casa de Junqueirópolis

Lucélia: Santa Casa De Lucélia

Osvaldo Cruz: Santa Casa De Misericórdia de Osvaldo Cruz

Pacaembu: Santa Casa de Pacaembu

Panorama: Santa Casa de Panorama

Parapuã: Santa Casa de Parapuã

Rinópolis: Hospital São Paulo de Rinópolis

Tupã: Santa Casa de Tupã

Tupã: Casa da Criança de Tupã

Tupi Paulista: Santa Casa de Tupi Paulista