FLÓRIDA: Aulas são suspensas na Escola Octaviano após diagnóstico de aluno com Covid-19

A Secretaria Municipal de Educação de Flórida Paulista divulgou no final da tarde desta terça-feira (28), a suspensão das aulas na Escola Municipal Octaviano José Correa.

A medida foi tomada após uma criança ser diagnosticada com Covid-19. Todos os funcionários, professores e alunos foram dispensados.

A suspensão é necessária para que a unidade escolar passe por sanitização na quarta-feira (29). As aulas serão retomadas na quinta-feira (30), exceto para os alunos do 4º ano C.



“Vale destacar que desde a retomada das aulas presenciais, todas as medidas têm sido tomadas e seguidas à risca tanto pelo corpo docente e servidores da unidade escolar, quanto pelos alunos com o uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento social e outros cuidados importantes”, informou a Secretaria de Educação.