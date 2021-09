Briga entre três irmãos acaba em tentativa de homicídio

Segundo as primeiras informações divulgadas pela corporação, houve relato de dois disparos de arma de fogo. Dois irmãos são suspeitos da autoria do crime. Um deles entregou a arma ao outro, que atirou contra o terceiro irmão.

Ainda de acordo com a PM, dois tiros acertaram a vítima, sendo um no braço e outro na lateral do tronco. O homem foi socorrido ao Pronto-socorro local.