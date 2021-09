FLÓRIDA: Dia da Árvore é comemorado com plantio de mudas

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente promoveu esta semana atividades voltadas para a educação ambiental. As ações foram realizadas na terça-feira (21), data em que é comemorado o Dia da Árvore e na quarta-feira (22).

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, foram distribuídas mudas de árvores nativas para os alunos da rede municipal de ensino e plantio de árvores pela cidade. Na terça-feira, (21), segundo o secretário Odmir Cândido da Silva Júnior, as crianças das escolas municipais receberam mudas de árvores nativas e realizaram o plantio na praça Gerson Veronezi Ferracini.

Na quarta-feira (22), os alunos do Distrito do Indaiá do Aguapeí também receberam mudas e foram orientados sobre a forma correta de fazer o plantio.