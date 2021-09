PACAEMBU: Santa Casa encerra atendimento à população e Prefeitura implanta Pronto Socorro no local

Como medida para “sanar o problema”, Prefeitura montou no local uma estrutura de Pronto Socorro

Conforme noticiado anteriormente pelo jornal e site Folha Regional, a organização social que geria os trabalhos e o atendimento da população de Pacaembu através da Santa Casa de Misericórdia, encerrou a prestação de serviços no último dia 27.

Desde então, foi encerrada também uma história de décadas de acolhimento de pacientes, procedimentos cirúrgicos e outros tipos de atendimento que eram prestados pela unidade de saúde.

Conforme informado pelo prefeito João Francisco, para não deixar a população pacaembuense sem atendimento, a Prefeitura Municipal de Pacaembu está assumindo os serviços e como alternativa oferecida, está sendo colocado em funcionamento o Pronto Socorro Municipal no mesmo prédio da Santa Casa.

Às 0h de ontem (28), toda a estrutura passou a contar com o trabalho de profissionais do quadro da Prefeitura Municipal, além de médicos e enfermeiros contratados por meio do consórcio regional de saúde para o atendimento de casos de menor complexidade. Já os casos de internações, cirurgias e outros procedimentos que demandem de uma maior estrutura, serão atendidos através de convênio firmado com a Santa Casa de Adamantina.

Para que o atendimento em sistema de Pronto Socorro seja mantido no prédio da Santa Casa de Pacaembu, as instalações e equipamentos foram declarados “de utilidade pública” através de decreto editado pelo prefeito João Francisco. O documento permite o ingresso e utilização do espaço pelo poder público, para manter o funcionamento do pronto-socorro no mesmo local.

Em conversa com a Folha Regional, o prefeito João Francisco destacou mais uma vez que a população não ficará desassistida e ressaltou que a frota municipal da saúde estará 24 horas à disposição caso seja necessária a realização de transferências intermunicipais. Ele também anunciou a aquisição de uma ambulância 0 km com recursos próprios para reforço da frota.

Ainda de acordo com o que foi apurado pelo jornalismo Folha Regional na manhã de hoje (29), cerca de 20 profissionais da antiga Santa Casa (gerida pela OSS) dos segmentos de limpeza, raio-x, cozinha, recepção e outros, foram demitidos e agora vão buscar amparo judicial para terem garantidos os direitos trabalhistas.

O MOTIVO DO FECHAMENTO

Hoje (29), após exatamente um ano do desencadeamento da “Operação Raio-X”, que foi realizada pelo GAECO – (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Estado de São Paulo, em que a Santa Casa de Pacaembu figurou como envolvida em um esquema de fraudes e desvio de dinheiro destinados à saúde geridos por uma organização social, a popular “OS”.

Conforme as investigações, a instituição pacaembuense fazia a gestão de hospitais públicos, UPAS, AMES e outros serviços de saúde no Estado de São Paulo, e em um hospital no Pará, e teria movimentado cerca R$ 1,1 bilhão em contratos de saúde.

De lá para cá, foram bloqueados bens, vários processos e ações recaíram sobre a Santa Casa e fizeram com que a sua Certidão Negativa de Débitos, a “CND” vencesse, não sendo possível a sua renovação. A conta bancária também foi bloqueada.

Desta forma, a Santa Casa ficou impedida de receber recursos públicos e consequentemente teve que encerrar a prestação de serviços através da Organização Social de Saúde.