Salmourão deve ter eleições para prefeito e vice no dia 5 de Dezembro

Após a última derrota do Ex-Prefeito de Salmourão, José Luis Rocha Peres (PP), junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em recurso para viabilizar os votos por ele obtidos nas eleições do ano passado, fontes apontam que a Justiça Eleitoral deve marcar para 5 de Dezembro deste ano as eleições suplementares em Salmourão.

Hoje, a vereadora Sônia Gabau (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Salmourão, é a prefeita interina, até que a Justiça decida oficialmente pelas novas eleições.

Nesta terça-feira (28) um vereador da cidade teria recebido informações de fonte da Justiça Eleitoral de que a data foi sinalizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) à Justiça Eleitoral de Lucélia, a qual Salmourão é jurisdicionada.

Por que Salmourão ainda está sem prefeito definitivo?

Segundo a Justiça Eleitoral, o ex-Prefeito Zé Luis não poderia ter sido candidato em razão de sua inelegibilidade baseada na lei da Ficha Limpa. Mesmo assim, o político disputou a eleição “sub judice” (com recurso) e obteve o maior número de votos.

José Luis Rocha Perez (PP) já foi prefeito de Salmourão durante dois mandatos consecutivos, entre 2009 e 2016, mas teve as contas de 2009 desaprovadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), o que até agora o impede do registro de sua candidatura pela Justiça Eleitoral e em razão disto a cidade segue sem um prefeito definitivo.

Na semana retrasada, Zé Luis sofreu uma derrota definitiva no TSE que inviabiliza seus votos baseado em inelegibilidade fundamentada na Lei da Ficha Limpa.