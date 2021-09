ARTIGO: Transtorno infantil

A causa do Transtorno Opositivo-Desafiador (TOD) é desconhecida. Não existe um fator específico que desencadeia o transtorno. Mas provavelmente envolve uma combinação de fatores genéticos e ambientais.

Vocês já perceberam que algumas crianças são constantemente rebeldes, desobedientes e costumam responder com raiva a qualquer opinião dada pelos adultos? Quando contrariada elas expressão fúria, hostilidade e vingança? Muitos pais e mães convivem com filhos que manifestam esses sinais e tem dificuldade em lidar com a criança. No começo é comum que isso seja confundido com um simples caso de desobediência.



Você sabia que quando os pais costumam brigar de forma agressiva os filhos desenvolvem comportamentos agressivos? Os sintomas podem aparecer mais tarde como na adolescência e na fase adulta. Mas, é mais comum entre 6 e 12 anos. Eles incluem humor irritável, comportamento argumentativo, desafiador, agressividade e índole vingativa, que duram mais de seis meses e causam problemas em casa ou na escola. É comum que comorbidades como depressão ansiedade, conduta de humor entre outros, também estão associadas ao (TOD).



No TOD

É aconselhável que os pais evitem ao máximo, agressões físicas e verbais.

Validar as coisas boas que os pequenos fizerem é muito importante, esse estímulo fortalece a autoestima. Escolham sempre o caminho do diálogo.

Atividades esportivas é fundamental para que a criança aprenda a ter mais disciplina e trabalho em equipe estimula a interação social.

Para o tratamento recomenda-se terapia individual e familiar. A terapia familiar ajuda a fortalecer os vínculos familiares, e melhorar o ambiente de convivência para reduzir conflitos. A terapia individual ajuda a criança a lidar com suas emoções e expressá-las de forma mais funcional.

Este trabalho em conjunto é feito para oferecer ao paciente o bem-estar que ele precisa.

Cidinha Pascoaloto-Psicóloga-CRP 06/158174. Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) com foco no Luto, Depressão e Ansiedade. Atendimento presencial e online, contato: (18) 99725-6418